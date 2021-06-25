Siverek'in içme suyu sorunu çözülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siverek'in içme suyu sorunu çözülüyor

Siverek'in içme suyu sorunu çözülüyor
Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, yıl sonunda şebekeye su verilmesi beklenen "Siverek İçme Suyu Projesi"yle ilçenin 50 yıllık içme suyu sorununun çözülmüş olacağını bildirdi.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, yıl sonunda şebekeye su verilmesi beklenen "Siverek İçme Suyu Projesi"yle ilçenin 50 yıllık içme suyu sorununun çözülmüş olacağını bildirdi.

Çakmak, gazetecilere, Devlet Su işleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce ilçe merkezi ile çevre yerleşim yerlerinin içme suyunun ihtiyacının karşılanmasına yönelik hazırlanan projeye geçmişte bir süreliğine ara verildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla projeye yeniden başlandığını ifade eden Çakmak, şöyle konuştu:

"DSİ bölge müdürümüz ve yüklenici firma yetkilileriyle sahada yürütülen çalışmaları görme fırsatımız oldu. Çalışmalar istediğimiz düzeyde ve ritimde sürüyor. Bu konuda özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, Siverek ve benim adıma çok sevindiriciydi. Özellikle milletvekilimizle bizi kabulünde ilçemizin böyle bir sorunu olduğunu dile getirmiştik. Çünkü daha önce şehir içi şebeke hattının döşenmesiyle alakalı projenin bittiğini ancak merkeze gelecek isalesi hattı ve arıtma tesisinin kurulmadığını dile getirdik. Tabi bunun farklı bir ihale süreci olduğunu bildiğimiz için Cumhurbaşkanımızdan bunu talep ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Siverek'e bir hediyemiz olsun' diyerek bizleri mutlu etti."

Projenin yüksek maliyetli olduğunu belirten Çakmak, "Çok büyük bir proje olduğu için 221 milyon gibi bir maliyeti var. Bu sebeple bölgenin en büyük projeleri arasında yer alıyor. Projenin tamamlanmasıyla Siverek'in 50 yıllık içme suyu sorunu çözülmüş olacak. DSİ ve yüklenici firma yetkilileri, yıl sonunda şebekeye suyun verileceğini söyledi. Hayırlı ve güzel bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Siverek'in içme suyu sorunu çözülüyor
Siverek'in içme suyu sorunu çözülüyor
Siverek'in içme suyu sorunu çözülüyor
Siverek'in içme suyu sorunu çözülüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Kaan Yıldırım Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siverek'in içme suyu sorunu çözülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 15:36:58. #1.15#

title