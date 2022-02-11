Siverek Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Siverek Belediyesi, 696 Nolu KHK ile 2018 yılında taşerondan kadroya geçen işçi ücretlerine yüzde 52,5 oranında zam yaptı.

Siverek Belediyesi ile Hizmet-İş sendikası arasında yürütülen görüşmelerden işçileri sevindirecek haber geldi.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın sendika yöneticileriyle yaptığı toplantıda yürütülen müzakereler sonucunda anlaşma sağlanarak işçilerin maaşlarında yüzde 52,5 oranında zam yapılmasına karar verildi.

2021 yılı Şubat ayında en düşük işçi maaşı 3 bin 343 lira iken imzalanan toplu iş sözleşmesinin ardından 2022 yılı Şubat ayında en düşük işçi maaşı 5 bin 47 lira olarak belirlendi.

Geçen yılın aynı ayına göre işçi ücretlerine yüzde 52,5 oranında zam yapıldı. - ŞANLIURFA