SİVEREK BELEDİYESİ YAZ FUTBOL OKULUNA BÜYÜK İLGİ

Siverek Belediyesi okulların tatile girmesiyle birlikte başlattığı "Yaz Futbol Okulu" etkinliklerine gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Siverek Belediyesi okulların tatile girmesiyle birlikte başlattığı "Yaz Futbol Okulu" etkinliklerine gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Gençlerin kötü alışkanlıklarından uzaklaştırılması ve spora yönlendirilmesi amacıyla Siverek Belediyespor bünyesinde açılan futbol yaz okuluna her geçen gün talep artarken etkinlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yaz Futbol Okulu Sorumlusu İbrahim Kuzucu yaz okuluna gençlerin büyük bir ilgi gösterdiğini belirterek şunları kaydetti. "Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'ın talimatlarıyla Belediyespor bünyesinde başlattığımız "Yaz Futbol Okulu" etkinliklerini 200 öğrencimizle sürdürüyoruz, 9-15 yaş arası çocuklarımızın sosyal, fizik ve futbol gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Her anlamda desteklerini bizden esirgemeyen Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Yaz futbol okulundaki etkinliklere katılan 7 sınıf öğrencisi Muhammed Şükrü Görüş ise, "Okulların kapanmasıyla belediyemizin açtığı Yaz futbol okulunda güzel bir vakit geçiriyorum, hocalarımız verdiği eğitimle kendimizi geliştiriyoruz. Bizlere emek veren başta hocalarımız olmak üzere bu imkanları bize sunan Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre