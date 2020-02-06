: Sivas üniversitede, arıtma çamurundan solucan gübresi üretildi

06.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:54

Üniversitede, arıtma çamurundan solucan gübresi üretildi

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) bünyesinde faaliyete başlayan Solucan Gübresi Üretimi Tesisi'nde arıtma çamurundan solucan gübresi elde edildi. Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Uğur Tutar, arıtma çamurlarının solucanlar kullanılarak ıslah edilebileceğini ve tarımda kullanılabilecek bir forma dönüştürülebileceğini söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde faaliyet gösteren Solucan Gübresi Üretimi Tesisi'nde "Arıtma Çamurunun Solucan Gübresi Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması" projesi kapsamında Sivas Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinden alınan arıtma çamurunun solucanlara 150 gün süreyle yedirilmesi sonucu gübre elde edildi. Yapılan çalışmanın başlangıç aşamasında elde edilen gübrede yüzde 75'e varan oranlarda ağır metal miktarlarında azalmalar gözlendi. Çalışma sonucunda, arıtma çamurlarının solucanlar kullanılarak ıslah edilebileceği ve tarımda kullanılabilecek hale dönüştürülebileceği gözlendi. Projeyle, belediyelerin arıttığı sulardan çıkan atık çamurların gübreye dönüştürülerek çevre kirliliğine neden olmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

'ARITMA ÇAMURLARI ATIL OLMAKTAN ÇIKIYOR'

Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Tutar proje hakkında bilgi verdi. Belediye arıtma çamurlarının tarımda kullanılabilmesi ile ilgili proje başlattıklarını söyleyen Doç. Dr. Tutar, "Proje ile Cumhuriyet Teknokent bünyesinde faaliyetlerine başladı. Belediye arıtma çamurlarının 150 gün süre ile soluncanlara yedirilmesi sonucu elde edilen gübrenin analizi geçtiğimiz günlerde çıktı. Buna bağlı olarak hepimizin bildiği gibi arıtma çamurlarının içerisinde yüksek oranda toksit madde ve ağır metal bulunmaktaydı. Solucanların bu maddeleri önemli ölçüde azalttığını gördük. Bu bize artık arıtma çamurlarını atıl olmaktan, çevre kirliliğine neden olmaktan çıkıp tarımda kullanılabilir bir forma dönüştürülebildiğini gösteriyor. Belediyelerin buna yönelik projelerle arıtma tesislerinin hemen yanına kuracakları solucan tesisinde bu arıtma çamurlarını solucanlara besin olarak yedirmesi gerekiyor. Nihai sonuç olarak da elde edilen gübrenin hem kendi park bahçelerinde, hem de tarımda vatandaşın hizmetine kullanılması söz konusu olabilecektir" dedi.

'ALMANYA'YA İHRAÇ EDİLECEK'

Ayrıca tesiste klasik yöntemlerle solucan gübresi üretimi yaptıklarını belirten Doç. Dr. Tutar, "Tesiste önemli miktarda solucan gübresi ürettik. Yurt dışı ile çeşitli bağlantılar kurduk. Üretimimizi ilk kez Almanya'ya ihraç etmek suretiyle bu anlamda solucan gübresinin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden yurt dışına açılması ile ilgili çalışmalara başladık. Şu anda hazırlanan gübre, kurutma aşamasından sonra Almanya'ya gidecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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