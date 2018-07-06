Sivas'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Celal Yıldırım (44) yönetimindeki 34 ZD 8482 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Ali Zaldız'ın (45) kullandığı 34 RD 7669 plakalı hafif ticari araç, D-100 karayolunun Suşehri ilçesi Gümüştaş köyü mevkisinde çarpıştı.
Sürücüler ile araçlarda bulunan Taner (10), Caner (12), Mehmet Nuri Ertik (44) ve Kadir Akbaş (64) yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.