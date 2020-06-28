Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
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Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
28.06.2020 08:21 | Son Güncelleme: 28.06.2020 08:40

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Şahabettin Elbay yönetimindeki 34 BRR 203 plakalı otomobil ile Ayşe Kaya (41) idaresindeki 58 DB 211 plakalı otomobil, Kadı Burhanettin Mahallesi Eski Stadyum Kavşağı'nda çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Kazada sürücüler ile Kaya'nın otomobilinde bulunan Nisanur Kaya, Merve Başak, Begüm Topçu, Şeyma Kaya ve Damla Topçu yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Ayşe Kaya, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Manşet

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