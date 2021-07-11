Sivas'ta şarampole devrilen tırdaki 6 kişi yaralandı
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Sivas'ta şarampole devrilen tırdaki 6 kişi yaralandı

Sivas'ta şarampole devrilen tırdaki 6 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Faruk Kara - Haberler | Güncel

Sivas'ın Gölova ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gölova ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Resul Aydın (31) yönetimindeki 04 D 3562 plakalı tır, D-100 kara yolu Gölova ilçesi yol ayrımı yakınlarında bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan akrabaları Selcan (19), Nurhan (29), Cihan (16), Yunus Eser (12) ve Yunus Emre Beyazgül (10) yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'ta şarampole devrilen tırdaki 6 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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