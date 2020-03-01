Sivas'ta mart karı
Haberler » Güncel » Sivas'ta mart karı - Haber

Sivas'ta mart karı

Sivas'ta mart karıSİVAS'ın İmranlı ilçesinde mart ayının ilk gününde kar yağışı etkili oldu.

01.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:05
Sivas'ta mart karı

'ta mart karı

SİVAS'ın ilçesinde mart ayının ilk gününde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının gece eksi 9 dereceye düştüğü İmranlı'da vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Mart ayının ilk gününde yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar yağan karın şaşkınlığını yaşadı. İlçede yağan kar sonrası güzel görüntüler oluştu. Sivas'ın yüksek kesimlerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle Sivas-Tokat karayolu üzerindeki Çamlıbel Geçidi de beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Sivas'ta mart karı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler