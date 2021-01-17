Sivas'ta karla mücadelede asılsız ihbarda bulunanlar cezalandırılacak
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Sivas'ta karla mücadelede asılsız ihbarda bulunanlar cezalandırılacak

17.01.2021 21:23 | Son Güncelleme: 17.01.2021 21:26
Sivas'ta karla mücadelede asılsız ihbarda bulunanlar cezalandırılacak

Sivas Valisi Salih Ayhan, karla mücadele çalışmalarında asılsız ihbarda bulunan kişiler hakkında cezai müeyyide uygulayacaklarını bildirdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, karla mücadele çalışmalarında asılsız ihbarda bulunan kişiler hakkında cezai müeyyide uygulayacaklarını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte, merkeze bağlı Yıldız ve Yakupoğlan bölgesinde karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını denetledi.

Sahada görev alan işçiler ile bir araya gelerek helva ve çay ikramında bulunan Ayhan, kazasız belasız kış sezonu geçirilmesini temenni etti.

Vali Ayhan, burada yaptığı açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası yol açma ekiplerinin çalışmalarına hız verdiğini belirterek, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ekiplerin 24 saat süreyle kesintisiz olarak çalıştığını aktardı.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin şehir merkezi ve yollarda yaşanabilecek olası sıkıntılar için her türlü tedbiri aldığını anlatan Ayhan, her üç kurumun toplam araç sayısının 525 olduğunu ve personel sayısının da 1000 civarında olduğunu kaydetti.

Sivas'ta geniş bir coğrafyaya hizmet ettiklerine dikkati çeken Ayhan, "İl Özel İdaresi yol ağında yaklaşık 2 bin yerleşim yeri var. 177 adet kapalı yerleşim yeri vardı, hepsi neredeyse ulaşıma açıldı. Diğer yandan il genelinde 112, AFAD, ÇEDAŞ ve ilgili kurumlarımız da canla başla çalışarak vatandaşımızın hizmetinde." ifadelerini kullandı.

Asılsız ihbarda bulunanlar cezalandırılacak

Kar temizleme ve yol açma çalışmalarının aksamaması için vatandaşların asılsız ihbarlardan uzak durmaları gerektiğine işaret eden Ayhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapılan asılsız bir ihbar, bizim bölgede yaptığımız çalışmalarımızın verimliliğini azaltıyor. Bu noktada, her yıl karşı karşıya kaldığımız sorunların yaşanmaması adına, asılsız ihbar yapanları tespit ederek cezai müeyyide uygulayacağız. Meteorolojinin verilerine göre ilimizde birkaç gün daha yağış bekleniyor. Kar berekettir, rahmettir. Bizler hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vatandaşımızın huzuru, yaşam kalitesi bizler için her zaman öncelikli olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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