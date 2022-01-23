Sivas'ta karla mücadele ekipleri "acil" vakalar için seferber oldu - Haberler
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Sivas'ta karla mücadele ekipleri "acil" vakalar için seferber oldu

Sivas'ta karla mücadele ekipleri
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta karla mücadele ekipleri, tipi nedeniyle kapanan köy yollarında aralıksız çalışıyor.

GEMEREK, SİVAS (AA) - Sivas'ta karla mücadele ekipleri, tipi nedeniyle kapanan köy yollarında aralıksız çalışıyor.

Gemerek'e bağlı Dendil köyünde yaşayan 85 yaşındaki Hüsnü Özbek, evinde rahatsızlandı.

Şiddetli karın ağrısı şikayeti olan Özbek'in yakınları, 112 sağlık ekiplerinden yardım talep etti.

Sağlık ekiplerine iş makineleriyle yolu açarak eşlik eden özel idare ekipleri, yaşlı adamın hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

Ekipler, kalp hastası için seferber oldu

Gürün ilçesine bağlı Mağara köyü sakinlerinden kalp hastası 82 yaşındaki Zeynep Yıldırım, rahatsızlanınca 112 ekiplerinden yardım talep etti.

Tipi nedeniyle Yıldırım'ın evine ulaşamayan sağlık ekipleri, bölgeye özel idare ekiplerini çağırdı.

Köy yolu iş makineleriyle açıldıktan sonra yaşlı kadın devlet hastanesine kaldırıldı.

Karla mücadele ekipleri köylülerin yaşamını kolaylaştırıyor

Gemerek'e bağlı Eskiyurt köyünde elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayan cenaze defin işlemleri, ekiplerin köy yolunu kardan temizlemesinin ardından tamamlandı.

Akıncılar ilçesi Ekenek ve Sapanlı köylerinde de kar ve tipi etkili oldu.

Ekipler, köylerde yaşanan elektrik arızalarının giderilmesi için yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

Gemerek, Sivas, Özbek, 112, Güncel, Haber

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