Sivas'ta kar yağışı - Haberler
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Sivas'ta kar yağışı

Sivas'ta kar yağışı
Demirören Haber Ajansı / Alperen Yıldız - Haberler | Güncel

SİVAS'ta öğleden sonra başlayan kar yağışıyla kent merkezi, kısa sürede beyaza büründü.

SİVAS'ta öğleden sonra başlayan kar yağışıyla kent merkezi, kısa sürede beyaza büründü.

Kentte öğleden sonra kar yağışı başlarken, şehir merkezi bembeyaz oldu. Kent meydanında kar manzaraları ortaya çıkarken, kar topu oynamak için dışarı çıkanlar, cep telefonlarının kameralarıyla da fotoğraf çekti. Kar yağışının kentte gece de devam etmesi bekleniyor.


Sivas'ta kar yağışı

Sivas'ta kar yağışı

Sivas'ta kar yağışı

Sivas'ta kar yağışı

Demirören Haber Ajansı / Alperen Yıldız - Son Dakika Haberleri

kar, Güncel, Haber

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