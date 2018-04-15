Sivas'ta Kangal Köpekleri Şampiyon Olmak İçin Yarıştı-Hd

Sivas'ta Kangal köpekleri şampiyon olmak için yarıştı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından Ulusal Irk Standartları ve Kangal Çoban Köpeği Özel Irk Yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan yaklaşık 280 Kangal Köpeği şampiyon olmak için kıyasıya yarıştı.

14 ve 15 Nisan 2018 tarihlerinde Sivas'ın Altınyayla ilçesinde gerçekleştirilen ırk belirleme yarışmasına yerli ve yabancı bir çok köpek yetiştiricisi ile birlikte 2 bin kişi katıldı. Yarışma sonucunda Uluslararası Bilimsel Sınıflandırmada Anadolu Çoban Köpeği olarak bilinen Kangal Köpeği ırkının standartları tespit edilerek Uluslararası Köpek Kulüpleri Federasyonuna tescil başvurusu yapılması ve secere ve çip ile Kangal Köpeği ırkının korunması hedefleniyor. Yarışma sonunda dereceye giren Kangallara mama ve kupa ödülü verilecek. Yarışma hakkında bilgi veren Uluslararası Köpek Hakemi ve yarışma koordinatörü Ozan Belkıs Kangal köpeği ırkının standartlarını belirlemek için bu yarışmayı düzenlediklerini söyledi. Belkıs Sivas'ta yaptığımız ilk uluslararası yarışma. Kangal Derneği ve Köpek Irkları Federasyonu tarafından düzenlendi. Adı yarışma ama burada yapılan bilimsel bir çalışma. Her ırkın yazılı bir standartı var. Köpeğin geldiği ülkenin oluşturduğu bir standart bu. Kangal ırkının standartını da Kangal Derneği Köpek Irkları Federasyonu'nun hazırladığı ve Uluslararası Köpek Federasyonu'nun kabulüne sundu ve oradan kabulünü aldık. O standardın içerisinde değerlendirip o standarta en uygun köpeği ön plana çıkarmak bunun amacıda Kangal bu bölgede dededen toruna geçen bir köpek. Bu ırkın devamının da bu şekilde olmasını sağlamak için mental, yapı ve tip olarak doğru köpeklerin eşleşmesi ve doğru köpeklerin soyunun devam etmesi için yapılan bir çalışma. Yarışmanın asıl amacı bu. ifadelerini kullandı. Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer'de yarışmaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Mermer Dün misafirlerim vardı. Bosna Hersek'ten, Hırvatistan'dan dolayısıyla sadece ülkemizle sınırlı değil bir kaç ülkeden de geldiler. Buna sevindik tabi. Küçük bir ilçeyiz ama böyle ilgi alaka bizleri memnun ediyor. Çok güzel şeyler yaşıyoruz. Bu işin belediye olarak biz elimizden gelen, bizden talep edilen her türlü destek ve yardımı verdik. Yeterki ilçemiz gündeme gelsin. Her zaman da biz onların destekçisiyiz. Geleneksel hale dönmesinden dolayı memnun oluruz. Her sene daha hazırlıklı katılacağız her geleneksel hale gelirse. Otellerimiz, çevre ilçelerin otelleri doldu. Yaklaşık olarak 2 bin misafir geldi. Misafirhaneler ve otellerimiz doldu. Buna vesile olmak hoş birşey. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. dedi.