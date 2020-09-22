İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 4 yaralı - SİVAS
Sivas'ın Gemerek ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
22.09.2020 18:45 | Son Güncelleme: 22.09.2020 19:00
Sivas'ın Gemerek ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
İbrahim Kiper (58) yönetimindeki 58 HC 300 plakalı kamyonet, Sivas-Kayseri kara yolunun Gemerek girişinde devrildi.
Kazada sürücü ile kamyonette bulunan inşaat işçileri Ahmet Karakaya (41), Süheyl Coşkun (30) ve Mehmet Kıyvat (31) yaralandı.
Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nusret Sarıbek