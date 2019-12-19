Sivas'ta inşaat işçisi, kendisini iple asarak intihar etti
Sivas'ta inşaat işçisi, yalnız yaşadığı evinde kendini iple asarak intihar etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç adamın cesedi otopsi için morga kaldırıldı
Sivas'ta inşaat işçisi İlyas D. (25), yalnız yaşadığı evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
ÇİLİNGİR YARDIMIYLA EVE GİRDİLER
Olay, saat 15.00 sıralarında, Ferhatbostan Mahallesi Sait Paşa Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Evde yalnız yaşayan inşaat işçisi İlyas D.'den bir süre haber alamayan yakınları, meraklanıp, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, zili çaldı ancak açan olmayınca çilingir yardımıyla eve girdi.
Polis, İlyas D.'yi iple tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan incelemede İlyas D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
CESEDİ OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İlyas D.'nin cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Videosu: Sivas'ta inşaat işçisi, kendisini iple asarak intihar etti
-
Hala dincilik, şovenist milliyetçilik goygoyu yapan utanmazlar milletin artık bardağı doldu, son damla düştü!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Bu halkı bu hale getirenlerin sebep olanların Allah kökünü kazısın!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Gurur duyun eserinizle hüloğlar gurur!!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır