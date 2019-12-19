Sivas'ta inşaat işçisi, kendisini iple asarak intihar etti
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Sivas'ta inşaat işçisi, kendisini iple asarak intihar etti

Sivas'ta inşaat işçisi, yalnız yaşadığı evinde kendini iple asarak intihar etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç adamın cesedi otopsi için morga kaldırıldı

19.12.2019 18:27 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:32

'ta inşaat işçisi İlyas D. (25), yalnız yaşadığı evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA EVE GİRDİLER

Olay, saat 15.00 sıralarında, Ferhatbostan Mahallesi Sait Paşa Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Evde yalnız yaşayan inşaat işçisi İlyas D.'den bir süre alamayan yakınları, meraklanıp, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, zili çaldı ancak açan olmayınca çilingir yardımıyla eve girdi.

Polis, İlyas D.'yi iple tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan incelemede İlyas D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

CESEDİ OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İlyas D.'nin cesedi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Sivas'ta inşaat işçisi, kendisini iple asarak intihar etti
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