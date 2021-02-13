Sivas'ta el freni çekilmeyen minibüs iki araca çarptı

Sivas'ta sürücüsünün el frenini çekmediği minibüsün trafik levhasına ve park halindeki iki otomobile çarpmasını güvenlik kamerası kaydetti.

Sivas'ta sürücüsünün el frenini çekmediği minibüsün trafik levhasına ve park halindeki iki otomobile çarpmasını güvenlik kamerası kaydetti.

Altuntabak Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde 58 UD 621 plakalı minibüsünü park eden Mehmet Köse, soğuk havadan etkilenmemesi için aracının el frenini çekmedi.

Bir süre sonra hareket eden minibüs, yaklaşık 200 metre ilerleyip önce yol kenarındaki trafik levhasına ardından iki otomobile çarptı.

Minibüsün, park halindeki araçlara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı fark eden araç sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi, polisin haber verdiği Köse de olay yerine geldi.

Köse, aracının el frenini soğuktan etkilenmemesi için çekmediğini söyledi.

Minibüsün çarptığı iki araçta hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde