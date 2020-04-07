EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi Sivas'ta yaşayan bir özel eğitim sınıfı öğrencisi, 112'yi arayarak evlerindeki televizyon bozuk olduğu için EBA TV'yi izleyemediğini söyledi. Kaymakam'ın talimatıyla 8 yaşındaki çocuğa televizyon hediye edildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Emir Kerim Güler, televizyonları bozuk olduğu için ablası ve ağabeyi ile EBA TV'deki dersleri izleyemedi. Durumu 112'yi arayarak anlatan aileye, Kaymakam Mehmet Sayın'ın talimatıyla Zara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından satın alınan televizyon hediye edildi.

ABİSİ VE ABLASI DA DERSLERİNİ KAÇIRDI

Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge İlkokulu özel sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Emir Kerim Gürler, 112'yi arayarak evlerindeki televizyon bozulduğu için kendisinin, ağabeyinin ve ablasının EBA TV'deki dersleri takip edemediklerini, çizgi film izleyemediğini söyleyerek, yetkililerden televizyon istedi.

''KAYMAKAM AMCAMA TEŞEKKÜR EDERİM''

Gürler'in talebi, Vefa Sosyal Destek Grubu'na iletildi. Kaymakam Mehmet Sayın'ın talimatıyla Zara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından satın alınan televizyon, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince Gürler ailesinin Ahmet Başyurt Mahallesi'ndeki evine teslim edildi. Görevliler, televizyonun kurulumunu da yaptı.Televizyon talebinin yerine getirilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Emir Kerim Gürler, "Bu televizyonu hediye ettiği için Kaymakam amcama teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA