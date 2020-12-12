Sivas'ta domuz sürüsü görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sivas'ta domuz sürüsü görüntülendi

12.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:06
Sivas'ta domuz sürüsü görüntülendi

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yol kenarına inen domuz sürüsü cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yol kenarına inen domuz sürüsü cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İlçeye bağlı Ekinci köyünden ilçe merkezine giden Zekai Akbulut, Karacahisar köyü yakınlarında domuz sürüsü ile karşılaştı. Yaklaşık 15 domuzdan oluşan sürüyü gören otomobil sürücüsü Zekai Akbulut ile yanındaki Alican Usanmaz şaşırdı. Yiyecek arayan domuzlar bir süre aracın önünde aldırış etmeden sürü halinde gezindi. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde domuzlar, kendilerini takip eden otomobilden bir süre sonra korkarak, yol kenarında karanlıkta gözden kayboldu. 


Sivas'ta domuz sürüsü görüntülendi
Sivas'ta domuz sürüsü görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KIRAS

İlgili Haberler

Hazar Denizi'nin kuzeydoğusunda kuğu sürüsü havadan görüntülendi
Hazar Denizi'nin kuzeydoğusunda kuğu sürüsü havadan görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'ya bağışladığı hat tablosu görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'ya bağışladığı hat tablosu görüntülendi
Nesli tükenmekte olan sülün kuşu Bitlis'te görüntülendi
Nesli tükenmekte olan sülün kuşu Bitlis'te görüntülendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Demet Akalın Caner Cindoruk Haluk Bilginer
Spor Neymar Okan Buruk Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Enner Valencia
Tüm Haberler Kız İlaç Ateş Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta domuz sürüsü görüntülendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 11:09:08. #1.14#
title