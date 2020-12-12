Sivas'ta domuz sürüsü görüntülendi

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yol kenarına inen domuz sürüsü cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İlçeye bağlı Ekinci köyünden ilçe merkezine giden Zekai Akbulut, Karacahisar köyü yakınlarında domuz sürüsü ile karşılaştı. Yaklaşık 15 domuzdan oluşan sürüyü gören otomobil sürücüsü Zekai Akbulut ile yanındaki Alican Usanmaz şaşırdı. Yiyecek arayan domuzlar bir süre aracın önünde aldırış etmeden sürü halinde gezindi. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde domuzlar, kendilerini takip eden otomobilden bir süre sonra korkarak, yol kenarında karanlıkta gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KIRAS