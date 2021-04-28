Sivas'ta demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Sivas'ta demir parmaklıklara sıkışan sokak köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sivas'ta demir parmaklıklara sıkışan sokak köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mısmılırmak Mahallesi'nde dere kenarındaki parmaklıklara yavru köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, demir parmaklılara sıkışan köpeği bulunduğu yerden kurtardı.
Köpek daha sonra koşarak bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya