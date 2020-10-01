Son dakika haberi | Sivas'ta çıkan yangında bir ev ve depo kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberine göre Sivas'ın Gemerek ilçesinde çıkan yangında bir depo ve ev kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde çıkan yangında bir depo ve ev kullanılamaz hale geldi.

Yenihayat Mahallesi'nde İsmail Oğuz'a ait 2 katlı evin yanındaki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede eve de sıçrayan yangın, Gemerek ve Şarkışla ilçeleri ile Çepni ve Sızır beldeleri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında 2 katlı ev ile depo kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, depoda bulunan çok sayıda boş LPG tüpü ekipler tarafından dışarı taşındı.

Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nusret Sarıbek