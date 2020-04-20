Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı
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Şarkışla, Sivas, Kale, Güncel

Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı

Sivas'ta ismini açıklamayan gizemli bir hayırsever, üç mahallede toplam 10 bakkala giderek veresiye defterlerindeki tüm borçları ödedi.

20.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:55
Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, çevre mahallelerdeki 10 bakkala ait veresiye defterlerindeki tüm borçları kapattı.

EŞİYLE BİRLİKTE GİTTİ

Eşiyle birlikte Yukarı, Kale ve Damlaca Mahallelerindeki 10 bakkala giden hayırsever, vatandaşların borçlarını ödeyip veresiye defterlerini aldı. Kale Mahallesi'nde bakkal işleten Aydın Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir hayırsever eşiyle geldi. Defterlerde ne kadar yazılı veresiye varsa onların hepsini birlikte topladık. 5 bin 300 lira ödeyerek veresiye defterini aldı." dedi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM ETTİ

Ayşe Özdemir ise bakkalına gelen bir hayırseverin, yaklaşık 15 kişinin hesabını kapatarak veresiye defterini alıp gittiğini söyledi. Yukarı Mahalle'de bakkal işleten Arif Taşdemir de "Öğle saatlerinde bir aile gelerek veresiye defterimizi sordu. Veresiye defterini eline alıp bunu komple kapatıyorum. 'Bu arkadaşların borcu yoktur' dedi, defteri satın alıp gitti." ifadelerini kullandı. Damlaca Mahallesi bakkalı Zehra Şahin ise "Eşi ve çocuğuyla birisi geldi. Herkesin hesabını kapattılar. Bir teyzemiz var, iki çocuğuyla beraber yaşıyor, ona da destek oldular." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA

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