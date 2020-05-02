Sivas'ta beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
02.05.2020 16:54 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:00
Sivas'ta otomobille beton mikserinin çarpışması sonucu baba ve oğlu yaralandı.
Sivas'ta otomobille beton mikserinin çarpışması sonucu baba ve oğlu yaralandı.
Murat Özver yönetimindeki 58 BY 360 plakalı beton mikseri, Altuntabak Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde, Yahya Bulut idaresindeki 38 JE 693 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile oğlu Muhammet Bulut yaralandı.
Yaralılar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA