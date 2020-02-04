: Sivas ölen yavrusunu kendisi gömen köpek, duygulandırdı

04.02.2020 13:17 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:19

Ölen yavrusunu kendisi gömen köpek, duygulandırdı

Sivas'ın Divriği ilçesinde Kangal kırması diye tabir edilen bir köpeğin ölen yavrularından birini kendi patileri ile çukur kaçarak gömmesi izleyenleri duygulandırdı.

İlçe merkezine 35 kilometrede bulunan Akçaağıl köyünde Faruk Polat'ın sahibi olduğu Kangal kırması dişi köpek 9 yavru dünyaya getirdi. Ancak yavrulardan bir kısmı soğuğun da etkisi ile öldü. Sabah köpeğin doğum yaptığını ve yavruların bir kısmının öldüğünü gören Polat, onları bir çuvala koyarak götürdü. Ancak kendisini takip eden anne köpek, ölü yavrularından birini ağzına aldıktan sonra bir süre gezindi. Daha sonra ise patileri ile bir çukur kazdıktan sonra yavrusunu gömerek üzerini ağzıyla kapattı. Köpeğin bu anlarını sahibi Faruk Polat kamerayla görüntüledi. Sosyal medyada yayınlanan görüntü ilgi çekti. Polat, anne köpeğin yavrularını kendisinin gömmeye çalışmasını hüzünle takip ettiklerini söyledi.

Kaynak: DHA

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