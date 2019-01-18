Sivas Köy Okullarında Karne Sevinci

Köy okullarında karne sevinci

Sivas'ta toplam 125 bin öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Merkeze bağlı Olukman köyü ve Yakupoğlan köylerinde karnelerini alan öğrenciler yarıyıl tatiline girmenin sevincini yaşadı. Yakupoğlan köyünde hava şartları nedeniyle aralıklarla elektrik kesintisi yaşandığı için karneler karanlıkta dağıtıldı.

2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilk yarısının sona ermesi nedeniyle Sivas merkeze bağlı Olukman köyü ve Yakupoğlan köylerinde karne dağıtım töreni düzenlendi. İlk olarak Olukman köyü ilk ve ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Köy okulundaki sınıflarda karneleri dağıtan protokol üyeleri örencilere başarılar diledi. Törende yöresel kıyafetleri ile halay çeken öğrenciler ilgi çekti.

Daha sonra Yakupoğlan köyüne geçildi. Burada ise okul yönetimi tarafından oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Tören öncesi öğrenciler şiir okurken, okul korosu tarafından marşlar seslendirildi. Hava şartları nedeniyle aralıklarla elektrik kesintisi yaşanan köyde karne dağıtımı zaman zaman karanlıkta kalan salonda gerçekleştirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan öğrencilerden tatili iyi değerlendirmelerini isteyerek, "Hayal kurun ve yeni arkadaşlıklar edinin. Türkiye'nin ve Türk milletinin çok çalışması gerekmektedir. Çok üretmemiz gerekmektedir. Onun için bol bol hayaller kuralım. Bu hayallerimizi gerçeğe dönüştürelim. 15 günde zihninizi berraklaştırın, hayal kurun, kitap okuyun dostluk edinin. Ödev zaten yoktur. Bu 15 günü çok anlamlı değerlendirin" dedi.

Karne sevinci yaşayan öğrenciler ise heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: DHA