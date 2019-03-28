Sivas Kazada Ölen Üniversiteli Şeyma, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kazada ölen üniversiteli Şeyma, son yolculuğuna uğurlandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde, yarış yapan 2 otomobilden birinin, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atmasıyla hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şeyma Kılıç (22), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binası önünde meydana geldi. İddiaya göre Yavuz Selim Coşkun (20) yönetimindeki 58 ABB 790 plakalı otomobil ile C.Y. yönetimindeki 58 FE 717 plakalı otomobil yarışmaya başladı. Bu sırada Yavuz Selim Coşkun yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan üniversite öğrencisi Şeyma Kılıç ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan sürücü Coşkun ile birlikte otomobildeki Emin Duha Özkaynakçı (20) Numune Hastanesine, Büşra Esma Kılıç (24) ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yapan otomobil ile yarıştığı ileri sürülen diğer otomobilin sürücüsü C.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TABUTUNDA DUVAKLA UĞURLANDI

Kazada hayatını kaybeden Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Meslek Yüksek Okulu, Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Şeyma Kılıç'ın cenazesi, hastanedeki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Talihsiz genç kız için, öğle namazı sonrası Fatih Mahallesi Kuba Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, akademisyenler, Şeyma'nın babası Faruk Kılıç, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazında Şeyma'nın tabutunun üzerine duvak konuldu. Namaz sırasında babası Faruk Kılıç'ın üzgün olduğu ve okul arkadaşlarının da gözyaşı döktüğü görüldü. Cenaze namazı sonrası Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Şeyma'nın babası Faruk Kılıç'a başsağlığı dileklerini iletti. Kılınan cenaze namazının ardından Şeyma Kılıç'ın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi.

Diğer yaralıların ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kaynak: DHA