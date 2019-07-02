Sivas katliamında hayatını kaybeden Hasret Gültekin kimdir?

Hasret Gültekin, ortaya koyduğu çalışmalarıyla Halk Müziğinde yeni bir dönüm noktası yarattı. Sivaslı sanatçının ardından besteleri her dilde dolanmaya devam ediyor. Hasret Gültekin şiirleri, sözleri, şarkıları ve hayatı haberimizde…

HASRET GÜLTEKİN KİMDİR?

Hasret Şükrü Gültekin, 1 Mayıs 1971 tarihinde Sivas İmranlı'da dünyaya geldi. 6 yaşında bağlama çalmaya başlayan Gültekin, Şelpe tekniğini uygulamaya başlamıştır. 1980'lerin ortalarında çeşitli albümlerin yapımlarında yer alarak, 1987 yılında profesyonel olarak ilk albümünü çıkardı. Ardından ''Newroz'' adlı albüm serisini hazırladı. İkinci solo albümü ''Gece ile Gündüz Arasında'' ise ilerde büyük yankı uyandıracaktı. 1991 yılında ''Rüzgarın Kanatları'' isimli albümünü dinleyicilerine sundu. Bu albümle Halk Müziğine yenilikler kattı.

ÖLÜMÜNDEN BİR BUÇUK AY SONRA OĞLU DÜNYAYA GELDİ

Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi'ni yarıda bırakarak müzik hayatına başlayan Gültekin, İşçi Partisi üyesiydi. Sanatçı ilk resitalini Kadıköy Moda Sineması'nda verdi ve ilk albümü ''Gün Olaydı''yı 16 yaşında çıkardı. Çok sayıda sanatçının albümüne müzik yönetmeni olarak imza attı. Uluslararası festivallerde Türkiye'yi temsil eden Hasret Gültekin, önce Sosyalist Parti'nin, parti kapatılınca da İşçi Partisi'nin üyesi oldu. Pir Sultan Abdal Kültür Festivali'ne katılmak üzere gittiği Sivas'ta konakladığı Madımak Oteli'nin kundaklanması sonucu 32 kişiyle birlikte yaşamını yitirdi. Bir buçuk ay sonra 13 Eylül 1993'te Roni Hasret adında bir oğlu oldu. Ölümünün ardından ''Seçmeler'' adlı bir toplama albümü ve 1993 yılında Yunan rembetiko grubu Prosechos ile birlikte verdiği ''Ege'nin İki Yakası'' adlı konserdeki bazı şarkılardan oluşan ve aynı adı taşıyan albüm Hasret Gültekin Kültür ve Sanat Merkezi tarafından yayımlandı.

ALBÜMLERİNDE FARKLI TEKNİKLER KULLANIYORDU

Haydar Acar'dan, Talip Özkan'a, Musa Eroğlu'ndan, Arif Sağ'a birçok ustadan etkilenen usta sanatçı, tar, kabak kemane, davul ve zurna gibi her türlü enstrümanı çalıyordu. El ile çalma tekniğine farklı bir boyut kazandırıp albümdeki deyişleri bu teknikle sunar. Sonraki süreçte ise Şelpe tekniği ile ilgilenir. Hollanda Kültür Bakanlığı'nın daveti üzerine gittiği Genç Türküler festivalinde Türkiye'yi temsil etti. 1991 yılında çıkardığı ''Rüzgarın Kanatları'' adını verdiği albümü, ilerici müziğinin yanı sıra "Derman Sendedir", "Çeke Çeke", "Yaralı Ceylan" gibi eserlere yaptığı yeni düzenleme ve introlardan, ezgilerde kullanılmış çok sesliliğe, yıllardır alışılagelmiş deyiş yapısını deyişlerin ana hatlarını, özünü bozmadan batı müziği ve ritimleriyle bir araya getirmesine dek halk müziği adına bir devrim niteliği taşıyor.Usta sanatçı, 1991'de Yeter Gültekin'le evlenmişti.