Sivas'ın neyi meşhur? Sivas'ın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Sivas'ın nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Sivas'ın nesi meşhur, neyi meşhur? Sivas'ta yenilebilecek yemekler nelerdir? Sivas'ın en meşhur içecekleri nelerdir? Sivas'ın en meşhur yemekleri, Sivas'ın en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Sivas'ın neyi meşhurdur, Sivas'ın nesi meşhur? Sivas'ın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

SİVAS'IN NEYİ MEŞHUR?

Sivas ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Baviko

Kelle Tatlısı

Sirok

Kesme Aşı

Salata Kurutması

Mercimek Badi

Peskutan Çorbası

Sivas Katmeri

Sübüra

Sivas Ketesi

Divriği Pilavı

Sivas Köftesi

Madımak

Pezik

Hingel

Sivas Kebabı

Sivas'ın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.