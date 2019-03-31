Sivas'ın Gölova İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Halil Önge...

Sivas'ın Gölova ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Halil Önge kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Halil Önge 413, AK Parti adayı Osman Demirbağ 197, BTP adayı Sedanur Kılıç 2 oy aldı.

-Önge'nin özgeçmişi

Halil Önge, 1950 yılında Gölova ilçesinde doğdu. İlçe Emniyet Amirliğinde belirli süre mahalle bekçiliği görevi yaptıktan sonra, bu meslekten emekli oldu. Önge, evli ve 4 çocuk babası.

Kaynak: AA