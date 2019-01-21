Sivas'ın Ayazı, Koca Kurdu Dondurdu
Hava sıcaklığının -28 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta soğuğa karşı en dirençli hayvanlardan birisi olarak bilinen kurt bile dondu.
Sivas'ın İmranli ilçesinde ayaza dayanamayan kurt yol kenarında donmuş olarak bulundu.
TERMOMETRELER EKSİ 28'İ GÖRDÜ
Sivas'in İmranlı ilçesinde geçtiğimiz hafta hava sıcaklığı -28 dereceye kadar düşerken adeta hayat dondu. İmranlı'da soğuğa karşı en dirençli hayvanlardan birisi olarak bilinen kurtlar bile dondu.
VATANDAŞ TESADÜFEN BULDU
Sabah erken saatlerde İmranlı'dan çıkıp 4 kilo metre mesafedeki Karaboğaz köyüne gitmek isteyen Kerem Hasdağ, Sivas-Erzincan karayolu üzerinde donmuş bir kurt buldu.
"DONARAK ÖLDÜĞÜNÜ ANLADIK"
Hasdağ, "Son yılların en soğuk kışını yaşıyoruz. Eksi 30'ları gördük. Donan bu kurdu İmranlı'dan köye gelirken fark ettik. Araçtan inip inceledik. Donarak öldüğünü anladık. Dün burada değildi, bugün donmuş" dedi.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (64)
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HAYVAN KAHRINDAN OLMUS DEMEKKI ODA SEVDALIYMIS KURT SOGUKTA OLMEZCevap Yaz Yayından Kaldır
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bunu öldürmüşler kardeşim kurt bu havada donarmı hic kurt sabit durmaz hiç bir zamna gezer bunu vurmuş atmışlar yada hastalıklıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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açlıkhastalıksoğukölümCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bahçelıye hediye etsinler donmus kurtCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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O hayvan soğuktan ölmemiştir. Bir deri bir kemik kalmış görmüyor musunuz? O hayvan ya açlıktan yada hastalıktan ölmüştür. Eğer soğuktan ölmüş ise diğerleri neden ölmemiş? Onlar geceyi evde mi geçirmiş?Cevap Yaz 20 Yayından Kaldır