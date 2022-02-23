Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Kul, öğrencilerle ders dinledi

SİVAS (AA) - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Lisesi'nde öğrenci sırasına oturarak matematik dersini dinledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kul, "Liselere Akademik Danışmanlık Desteği Programı" kapsamında Sivas Lisesi'ne danışman olarak görevlendirilen SBTÜ Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy ve Araştırma Görevlisi Mehmet Bedir ile Sivas Lisesi'ni ziyaret etti.

Okul Müdürü Abüdün Takçı, müdür yardımcıları ve okul psikolojik danışmanıyla eğitim üzerine sohbet eden Kul, daha sonra matematik öğretmeni Kenan Veli Şentürk'ün "fonksiyonlar" konulu dersini öğrencilerle dinledi.

Yıllardır üniversitede hoca olarak ders anlattığını ve öğrenci sıralarında oturmayı özlediğini belirten Kul, "Bu özlemimi, ülkemizde açılan ilk üç liseden biri olarak Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan köklü bir çınar olan Sivas Lisesi'nde giderme fırsatı buldum. Çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Ders sonrası öğrencilerle sohbet eden Kul, savunma teknolojileri ve tarım bilimleri alanında ihtisaslaşan SBTÜ'yü tanıttı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Teneffüste de öğretmenlerle sohbet eden Kul, şunları kaydetti:

"SBTÜ bu yıl lisans düzeyinde de öğrenci alacak. Üniversite adayı öğrencilerin doğru tercih yapabilmesi mevcut seçenekleri doğru tanımalarıyla mümkün olabilir. Biz de bu gerçekten hareketle gerek ilimizde gerekse ülkemizdeki üniversite adayı her bir öğrencimize, öğretmenlerimize ve velilere ulaşarak onlara üniversitemizi, bölümlerimizi, akademik kadromuzu, uygulayacağımız farklı eğitim modelini tanıtmak, özellikle mühendislik meslekleri hakkında güncel bilgiler vererek onların doğru tercihler yapmasına katkı sağlamak amacıyla bir dizi program gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin yeryüzünü de gökyüzünü de SBTÜ ile keşfetmelerini istiyor, huzurlu bir üniversite eğitimi ve güçlü bir kariyer için öğrencilerimizi SBTÜ'ye davet ediyoruz."