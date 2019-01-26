Eski Yönetici, Hakkında Dedikodu Çıkardığını İddia Ettiği Yeni Yönetici ve Yardımcısına Kurşun Yağdırdı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, çıkan silahlı kavgada eski site yöneticisi Erol K. tarafından vurulan yeni yöneticiler Abdullah Yener ve Cavit Mirli hayatını kaybetti.

YENİ YÖNETİCİ VE YARDIMCISINA KURŞUN YAĞDIRDI

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir sitenin eski yöneticisinin, av tüfeğiyle vurduğu yeni yönetici ve yardımcısı yaşamını yitirdi. Çeşmeli Mahallesi'ndeki Flamingo-5 Sitesi'nin yaklaşık 5 ay önce seçilen yöneticisi Abdullah Yener eşiyle yönetim odasında oturduğu sırada içeriye eski yönetici Erol K. geldi.

ZANLI, JANDARMA EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINDI

Yener'in eşini odadan çıkartan zanlı, o sırada dışarıda olan yönetici yardımcısı Cavit Mirili'yi ise içeriye aldı. Yaşanan tartışma sonrası Erol K. av tüfeğiyle ikiliye ateş açtı. Yener ve Mirili, olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı Erol K. ise olay sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

HAKKINDA DEDİKODU ÇIKARDIKLARINI İDDİA ETTİ

Bu arada, Erol K'nin yaklaşık 9 yıl boyunca sitenin yöneticiliğini yaptığı, kendisiyle ilgili dedikodu çıkartıldığı iddiasıyla mevcut yöneticilerle tartıştığı ileri sürüldü.

Kaynak: DHA