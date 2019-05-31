Şişme trambolin rüzgarın etkisiyle ters devrildi: 3 çocuk ağır yaralandı

Rusya'nın Ulan-Ude şehrinde, yere iyi bir şekilde sabitlenmeyen şişme trambolinin rüzgarın etkisi ile havalanıp ters devrilmesi sonucu, yaşları dört ve altı arasında değişenbeş çocuk, yere çakılarak yaralandı. Çocuklardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuklar şişme trambolin üzerinde zıplayarak oynarlarken aniden şiddetli bir rüzgar esiyor ve trambolin ters dönüyor. Trambolinin ters dönmesiyle çocuklar sağa sola savrulurken, yaralanan çocukların imdadına çevredekiler yetişiyor.

ÇOCUKLARDAN ÜÇÜ AĞIR YARALANDI

Çocuklardan ikisi, olayı hafif bir şekilde atlatırken, üçünün ise ağır şekilde yaralandığı belirtildi. Tedavileri devam eden çocukların durumlarının ciddi olduğu belirtildi.

KORKUNÇ KAZADA İHMAL İDDİASI

Yapılan ilk incelemede, trambolinin normalde altı direğe bağlı olması gerekirken üç direğe bağlı olduğu tespit edildi.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.