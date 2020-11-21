ŞİŞLİ'DE PARK HALİNDEKİ İKİ MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI

ŞİŞLİ'de, cadde üzerinde terk edilmiş iki minibüs alev alev yandı.

ŞİŞLİ'de, cadde üzerinde terk edilmiş iki minibüs alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Mecidiyeköy Dereboyu Caddesi'nde 15.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde arka arkaya park edilerek terk edilmiş minibüslerden birinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler diğer minibüse sıçradı. İki minibüs de bir anda alev topuna dönerken, olayı gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Cep telefonu kameralarına da yansıyan yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale gelen iki minibüsün uzun süredir terk edilmiş olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

--------------Alev alev yanan minibüsler

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı