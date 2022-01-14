ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de asayiş denetimi yapan ekiplerin şüphelenerek durdurdukları bir kişinin 4 farklı hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de asayiş denetimi yapan ekiplerin şüphelenerek durdurdukları bir kişinin 4 farklı hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin otomobilden hırsızlık yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Polis ekipleri, 5 Ocak Çarşamba günü Şişli Kazım Orbay Caddesi'nde asayiş denetimi gerçekleştirdi. Ekipler denetim sırasında şüpheli gördükleri H.B.'yi durdurdu. Şüphelinin GBT (Genel Bilgi Toplama Sistemi)'sine bakan ekipler, üzerinde yaptıkları aramalarda cep telefonu buldu. İncelemelerde bulunan cep telefonunun aynı gün Abide-i Hürriyet Caddesi'nde park halindeki bir otomobilden çalındığı ortaya çıktı. Şüpheli H.B polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yapılan detaylı incelemelerde şüphelinin farklı tarihlerde, 4 otomobil hırsızlığı ve 1 yankesicilik yaparak; bin 600 dolar para, 2 adet cep telefonu, 4 bin 500 lira değerinde el terminali çaldığı ortaya çıktı. H.B., polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'Otodan Hırsızlık' ve 'Yankesicilik' suçlarından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık şüphelisi H.B.'nin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

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