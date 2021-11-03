Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Şehir Tiyatroları'na ev sahipliği yapıyor

ŞİŞLİ, İSTANBUL (Bültenler) - Şişli Belediyesi ve İBB Şehir Tiyatroları arasında imzalanan protokol çerçevesinde, sezon boyunca oyunlar Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde seyirciyle buluşacak.

Kültür ve sanat alanında şehrin en merkezi noktasında bulunan Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'ndeki oyunlara ilk gösterimden itibaren seyirciler yoğun ilgi gösteriyor. Oyunlar cuma ve cumartesi olmak üzere haftada iki gösterim olarak gerçekleştirilecek ve sezon sonuna kadar devam edecek.

300 kişi kapasiteli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'ndeki oyunları izleyebilmek için Şehir Tiyatroları'nın kuralları gereği en fazla 48 saat önce yapılmış PCR testi ya da iki doz aşılı olmak zorunlu.

Kasım ayında Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde sergilenecek oyunlar

12-13-19 ve 20 Kasım 2021

ÇIN SABAHTA

Nezihe Meriç'in yazdığı Hülya Karakaş'ın yönettiği oyunda, Ayşe Günyüz Demirci, Hülya Karakaş rol alıyor.

6 Kasım 2021

KARAGÖZ ÇİFTLİK BEKÇİSİ (3+ Yaş)

Özgür Atkın'ın yazıp yönettiği çocuk oyununda İrem Erkaya ve Tankut Yıldız rol alıyor.

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