25.08.2019 02:53

Sisam Adası yanıyor... Yangını tehdit ettiği 5 tatil köyü boşaltıldı

Sisam'da yangın nedeniyle 5 tatil köyü boşaltıldı, turistler spor salonuna yerleştirildi

AYDIN - Yunanistan'ın Sisam adasında başlayan yangın yerleşim birimleri ve konaklama tesislerini tehdit ediyor. Adanın tam karşısındaki Kuşadası'ndan da alevlerin görüldüğü yangın sonucu şu ana kadar 5 otel boşaltıldı ve turistler spor salonuna yerleştirildi.

Kuşadası Körfezi'nin tam karşısındaki Yunanistan'ın Sisam adasındaki yangın öğleden sonra Mesokambos bölgesinde meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle giderek şiddetini arttıran yangın sonuc bölgedeki 5 tatil köyü boşaltıldı. Turistler Sisam'ın merkezindeki Vathi şehrinde bulunan spor salonuna getirildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılan yangın söndürme çalışmalarına itfaiyecilerin yanı sıra, askerler ve sivillerden oluşan ekipler de katılıyor. Yangının yerleşim birimlerine yakın noktalarda etkisinin azaltılması için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcıyor.

Kaynak: İHA