Sırrı Süreyya Önder'in avukatı tahliye kararının yazıldığını duyurdu

04.10.2019 13:56

Anayasa Mahkemesi6 Aralık 2018 tarihinde cezaevine giren eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermişti. Eski HDP milletvekili Önder'in avukatı Arzu Eylem Kayaoğlu, "İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi kararına uyarak tahliye kararı verdi. Birkaç saat sonra tahliye bekliyoruz" dedi.

ÖNDER TAHLİYE EDİLECEK

2013 yılındaki Nevruz konuşmasında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla üç yıl altı ay hapis cezası verilen HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği" kararı verdi.

Kararın ardından cezaevinde bulunan Önder'in serbest bırakılması bekleniyordu, ancak karar İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşmasına rağmen mahkeme heyeti adliyeden ayrıldığı için tahliye olmadı. Bu nedenle dün (3 Ekim) beklenen tahliye bugüne kaldı.

ÖNDER'İN AVUKATI: BU ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA DİRENMEKTİR

Önder'in avukatı Ramazan Demir, "Ne kadar geç uygulansa o kadar iyi mantığındalar herhalde. Dünden bu yana karardan haberleri var ama olabildiğince en ağır şekilde süreci ilerletiyorlar. Bu bir nevi Anayasa Mahkemesi kararına direnmektir. Dün tahliyesini beklemekten ziyade Anayasa Mahkemesi kararı var. Kararın ardından derhal serbest bırakmaları gerekiyordu. Ama onlar keyfe keder eve gittiler. Bugün incelemeye başladılar ve savcılıktan mütalaa istediler. Mütalaadan sonra karar çıkacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Ankara eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında 2013 Nevruz'undaki konuşmaları nedeniyle dava açılmıştı. İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Eylül 2018'de Demirtaş'a 4 yıl 8 ay, Önder'e ise 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'inci Ceza Dairesi, mahkumiyet kararlarını 4 Aralık 2018'de onamış, Önder 6 Aralık 2018'de cezaevine girmişti. Önder bunun üzerine, AYM'ye başvuruda bulunmuştu. 6 Aralık 2018 tarihinden bu yana Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevin'nde bulunan Önder'in başvurusuna ilişkin AYM, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.