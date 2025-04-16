Sırrı Süreyya Önder hangi hastanede tedaviye ediliyor?

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi. İstanbul'da bir özel hastanede tedaviye alınan Önder'in hayati riskinin olduğu belirtilirken, partiden yapılan açıklamada, "Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir." denildi. Sırrı Süreyya Önder hangi hastanede tedaviye ediliyor?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER HANGİ HASTANEDE TEDAVİYE EDİLİYOR?

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi. Aynı zamanda İmralı heyeti üyesi olan Önder, İstanbul'da Florence Nightingale Hastanesi'nekaldırıldı.

Önder'in durumunun kritik olduğu belirtildi. DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir."

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir."

2023 YILINDA MECLİS'TE RAHATSIZLANMIŞTI

Sırrı Süreyya Önder, 22 Aralık 2023 tarihinde Genel Kurul'daki birleşimi yönettiği sırada fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı. Önder, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi. Türk yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve siyasetçidir. Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı. 2011 genel seçimlerinde, İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi. 2014 yerel seçimlerinde HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu, ancak kazanamadı.

HDP saflarında katıldığı Haziran 2015 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimlerinde ise Ankara 1. bölgeden milletvekili seçildi. TBMM 24. Dönem İstanbul, 25. Dönem ve 26. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçildi.