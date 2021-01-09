Şırnak'ta kömür ocağında göçük meydana geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şırnak'ta kömür ocağında göçük meydana geldi

09.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:22
Şırnak'ta kömür ocağında göçük meydana geldi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, kömür ocağında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan 3 işçiden 2'si çıkarıldı, birini kurtarma çalışması devam ediyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, kömür ocağında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan 3 işçiden 2'si çıkarıldı, birini kurtarma çalışması devam ediyor.

Görümlü beldesi Cudi Dağı eteklerinde bir kömür ocağında göçük meydana gelmesi sonucu 3 işçi toprak altında kaldı.

Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri ve işçilerin çalışması sonucu 2 kişi toprak altından çıkarılarak, Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Toprak altında kalan bir işçinin de kurtarılmasına çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Demet Özdemir Kate Middleton Gonca Vuslateri
Spor Sergen Yalçın Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Sofiane Feghouli Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kocaeli Hisarcık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şırnak'ta kömür ocağında göçük meydana geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 12:25:05. #1.15#
title