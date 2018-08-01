Şırnak'ta Gerginliğe Jandarmadan Müdahale

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinde Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) görevlileri ile vatandaşlar arasında çıkan gerginlik, jandarmanın müdahalesiyle sona erdi.

Alınan bilgiye göre, Görümlü beldesinde DEDAŞ görevlileri ile bir grup vatandaşlar arasında elektrik kullanımı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, beldede toplanan gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Uyarıya rağmen dağılmayan gruba tazyikli su ile müdahale edildi, havaya ateş açıldı. Gerginlik, müdahalenin ardından sona erdi.