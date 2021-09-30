Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten 1'i, gri kategorideymiş - Haberler
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Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten 1'i, gri kategorideymiş

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten 1'i, gri kategorideymiş

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristinden 1'inin, gri kategoride aranan, 'Zagros Cudi' kod adlı Mehdi Uysal olduğunu açıkladı.

ŞIRNAK (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristinden 1'inin, gri kategoride aranan, 'Zagros Cudi' kod adlı Mehdi Uysal olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Eren-13' operasyonları kapsamında, 8 gün önce Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Şırnak bölgesinde Botan Eyaleti'nde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin TL'ye kadar ödülle gri kategoride aranan 'Zagros Cudi' kod adlı Mehdi Uysal olduğu tespit edildi. Teröristin katıldığı eylemler arasında 2015-2016 yıllarında Şırnak Merkez İsmetpaşa ve Cumhuriyet mahallelerinde çukur/barikat eylemlerine aktif olarak katıldığı belirlendi. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlara, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Etkisiz hale getirilen teröristin gri kategoride arandığı belirlendi

Etkisiz hale getirilen teröristin gri kategoride arandığı belirlendi
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Haber: Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten 1'i, gri kategorideymiş - Haberler
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