Şırnak'ta esnaf yeni normalleşme süreciyle iş yerini açmanın sevincini yaşıyor
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Şırnak'ta esnaf yeni normalleşme süreciyle iş yerini açmanın sevincini yaşıyor

02.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:56
Şırnak'ta esnaf yeni normalleşme süreciyle iş yerini açmanın sevincini yaşıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde esnaf, yeni normalleşme süreciyle iş yerini açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde esnaf, yeni normalleşme süreciyle iş yerini açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre düşük riskli iller arasından bulunan Şırnak'ın Silopi ilçesinde özellikle restoran ve kafeterya işletmecileri iş yerlerini açmak için hazırlık yaptı.

İşletmeci Ramazan Canoruç, uzun bir aradan sonra maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, yüzde 50 kapasiteyle yeniden hizmet vermenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Esnafa bol kazançlar dileyen Canoruç, salgının bitmesi temennisinde bulundu.

Lokanta işleten İskan Özdemir de salgın dolaysıyla şimdiye kadar evlere servis usulü çalıştıklarını, alınan son karara sevindiklerini ve düzenleme yaparak müşterilerine hizmet vereceklerini ifade etti.

Vatandaşlardan Mehmet Bulut ise kısıtlama sonrasının sevincini yaşadığını belirterek, "Daha önce evde sıkılıyorduk. Şimdi çok güzel oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Bu kısıtlamayı kaldırdığı için mutluyuz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu

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