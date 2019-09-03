Şırnak'ta yaşayan bir karı koca, inek satarak 15 ülke 25 şehir gezdi

03.09.2019 11:33

Şırnak'ın Balveren beldesinde yaşayan 5 çocuk sahibi karı koca, inek satarak kazandıkları parayla Avrupa turuna çıktı. Yöresel kıyafetleriyle 20 günde 15 ülke ve 25 şehir gezen Artuç çifti yaşadıklarını anlattı. Eyfel Kulesi önünde halay çeken çift vatandaşların ilgi odağı oldu. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını anlatan Feyzullah Artuç "İnsanlar bizi kameraya çekip, eşlik etti." dedi.

10 YILDA BİRÇOK ÜLKE GEZDİLER

Artuç çifti son 10 yılda Suriye, Irak, İran, Ermenistan, Gürcistan, Rusya, Küba, Japonya, Brezilya ve Katar'a gitti. Çiftin bu yılki rotasında ise Avrupa ülkeleri vardı. 20 günlük turda Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Avusturya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Hollanda, Fransa, İspanya, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Yunanistan'a giden çift, bu ülkelerde toplamda 25 şehir gezdi.

20 GÜNDE BİN 500 KİLOMETRE

20 günde 10 bin 500 kilometre yol katettiklerini anlatan Feyzullah Artuç, eşiyle birlikte tarihi ve kültürel yerleri görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Gittikleri her ülkede ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden Artuç, Avrupa'ya gitmemizin amacı tarihi yerleri görmekti. Sofya'dan giriş yaptık. Avusturya, Hollanda, Almanya, İtalya, Fransa'yı gezdik. Yöresel kıyafetlerimizle gezdik. İnsanlar büyük ilgi duydu. Biz de kendi yöresel elbiselerimizi giymekten ve tanıtmaktan zevk duyduk. Paris'te Eyfel Kulesi önünde yöresel kıyafetlerimizle halay çektik. İnsanlar bizi kameraya çekip, eşlik etti. Türk vatandaşları da fazlasıyla ilgi gösterdi. Herhangi bir olumsuzluğa denk gelmedik. Yardımcı oldular. Dürüstçe, bize yol gösterdiler. Çok memnun kaldık. Kültürel değerlerin yüksek olduğunu gördük dedi.

"MEDENİYETİN KENDİSİ HUZUR"

Avrupa'daki yaşantıdan çok etkilendiğini belirten Artuç, Avrupa da görgülü olmak, saçını bir tarafa taramak veya yamalı bir pantolon giymemek değil. Medeniyetin ondan ibaret olmadığına tanık olduk. Medeniyet, insanın bütün değerlere önem vermesi. Medeniyet, insanlık uyumu çerçevesinde hareket etmek. Medeniyet gerçekten dürüst hareket etmek. Olumsuzluklardan kaçmak. Avrupa'daki insanlar birbirini kırmıyor, birbirlerini azarlamıyor. Huzur içinde yaşıyorlar. Medeniyetin kendisi huzur. Medeniyetin kendisi insanların birbirine uyum sağlaması, anlaşması. Dürüstçe hareket etmesi. Biz bunlara tanık olduk diye konuştu.

"HAYVANLARA BAKIŞ AÇIM DEĞİŞTİ"

Artuç, hayvanlara gösterilen ilgiden çok etkilendiğini de ifade etti. Geziden sonra hayvanlara bakış açısının değiştiğini kaydeden Artuç, "Bizim burada insanlar, sokak hayvanlarını tekmeliyor. Hayvanları önemsemiyoruz. Onları bir canlı olarak görmüyoruz. Oralarda hayvanları önemsiyorlar. Hayvanların da yaşama hakkı var bu evrende. Buraya geldiğimizde hayvanlara bakış açımız değişti. İneğe, kekliğe, geyiklerimize bakış açımız değişti." dedi.

Kaynak: DHA