Sırdan Gizli Kaligrafi sergisi Üsküdar'da sanatseverlerle buluştu
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Sırdan Gizli Kaligrafi sergisi Üsküdar'da sanatseverlerle buluştu

İhlas Haber Ajansı / Beyza Cömert - Haberler | Kültür Sanat

Sırdan Gizli Kaligrafi sergisi Üsküdar'da sanatseverlerle buluştu Kaligrafi sanatının temsilcilerinden Bünyamin Kınacı ve Mehtap Kocaağa'nın klasik, modern ve soyut kaligrafi alanlarında imza attıkları eserlerden oluşan Sırdan Gizli Kaligrafi Sergisi, Üsküdar Nevmkan Bağlarbaşı...

Sırdan Gizli Kaligrafi sergisi Üsküdar'da sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL - Kaligrafi sanatının temsilcilerinden Bünyamin Kınacı ve Mehtap Kocaağa'nın klasik, modern ve soyut kaligrafi alanlarında imza attıkları eserlerden oluşan Sırdan Gizli Kaligrafi Sergisi, Üsküdar Nevmkan Bağlarbaşı Galeri'de sanatseverlerle buluştu. Sergi, 12 Eylül tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bünyamin Kınacı ve Mehtap Kocaağa'nın klasik, modern ve soyut kaligrafi alanlarında ortaya çıkardıkları eserlerden oluşan Sırdan Gizli Kaligrafi Sergisi, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer'in katılımı ile Nevmekan Bağlarbaşı Galeri'de sanat severlere kapılarını açtı. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer'in sanatçı Bünyamin Kınacı ve Mehtap Kocaağa'ya plaket takdim etmesinin ardından açılış kurdelesi kesildi. Güzel yazı sanatından örnekleri bünyesinde bulunduran sergi, 12 Eylül tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Sergide konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, "Üsküdar güzel bir ilçemiz. Bir açık hava müzesi. Bu anlamda ülkemiz bir buçuk yıldır pandemiyle uğraşıyor. Sadece ülkemiz değil dünyamız uğraşıyor. Kültüre, sanata, bakışımızı ve bu çalışmalarımızı belli ölçülerde devam ettirdik. Bu yaz aylarında etkinliklerimize devam ediyoruz" dedi.

Sanatçı Mehtap Kocaağa, "Nevmekan Galeri kapılarını bizim için açtı. Üsküdar Belediyesi desteğiyle açılan bu sergide Kaligrafi adı altında birçok farklı eserle tanışacaksınız. Sırdan Gizli dememizin sebebi çok malumunuz sırrı olaylardan geçiyoruz. Biz insanoğlunun çok kavrayamadığı fakat kabul ettiği bir dönem. İşlerimizde de bunları yansıtmaya çalıştık. Kiminin dokusunda kiminin renginde kiminin yazısında ve lekesinde, çok farklı tatlar, farklı heyecanlar, farklı sırlar keşfedeceksiniz. Umarım keyifli bir yolculuk olur ve herkes kendinden bir parça, bu eserlerde bulabilir" şeklinde konuştu.

Sanatçı Bünyamin Kınacı, "Değerli sanatseverler Sırdan Gizli Kaligrafi Sergimiz Bağlarbaşı'nda Nevmekan Galeri'de sizlerin beğenisine sunuldu. Sergimiz 6 Ağustos ile 12 Eylül arasında siz sanat severlerin beğenisinde olacak. Biz kaligrafi ile yola çıktık. Bu eserleri yaparken ve onun dışında diğer kültür sanat dallarından istifade etmeye çalıştık. Diğer sanat eserlerini de kaligrafiyle bütünleştirdiğimiz zaman çok farklı tatlar, çok farklı sırlar keşfettik. Ümit ederim ki sizler de eserlerimizdeki lekelerden renklerden ve harflerden farklı sırlar keşfedersiniz" dedi.

Sırdan Gizli Kaligrafi sergisi Üsküdar'da sanatseverlerle buluştu
Sırdan Gizli Kaligrafi sergisi Üsküdar'da sanatseverlerle buluştu
Sırdan Gizli Kaligrafi sergisi Üsküdar'da sanatseverlerle buluştu
Sırdan Gizli Kaligrafi sergisi Üsküdar'da sanatseverlerle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beyza Cömert

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