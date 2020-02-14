Sinop'un içme suyu temiz

14.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:51

Sinop şehir içi şebekesinden alınan içme suyu numunelerinin, Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Türkak'tan akredite laboratuvarlarında yapılan analiz sonuçlarına göre; tüm parametrelerde İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olduğu bir kez daha tespit edildi.



Konu ile ilgili açıklama yapan Sinop Belediye Başkanı Sayın Barış Ayhan, "Bilindiği üzere Sinop İçme Suyunu kontrol amacıyla düzenli olarak biz analizler yapmakta ve bu analizlerin sonuçlarını belediyemiz web sayfasından yayınlamaktayız. Yine Sinop Halk Sağlığı Kurumu da içme suyu şebekemizin farklı noktalarından düzenli numune alarak kendi analizlerini yapıyor. Bunların dışında biz kendi laboratuvarlarımızı kontrol amaçlı periyodik olarak SASKİ laboratuvarlarına da numune gönderiyoruz. Böylelikle doğrudan insan sağlığı üzerinde etkisi bulunan içme suyunun yönetmeliklere uygun olup olmadığını bir kez daha kontrol etme şansına sahip oluyoruz. Bu sonuçlar bize bir kez daha Türkiye'nin en kaliteli içme suyuna sahip şehirlerden birinin Sinop olduğu gerçeğini gösteriyor. Daha öncede belirttiğimiz üzere önümüzdeki günlerde tamamlanacak olan ve merkezi içme suyu arıtma tesisimizde bulunan, Scada otomasyon sistemi ile Sinop'taki tüm şebekenin ve depoların takibi anlık yapılabileceğiz. Buda bize meydana gelebilecek arızalara daha hızlı müdahale ve çözüm imkanı sunacak. Bu ve bunun gibi çalışmaları içme suyumuzun kalitesini muhafaza etmek için sürdüreceğiz" ifadelerinde bulundu. - SİNOP

Kaynak: İHA