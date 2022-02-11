Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı - Haberler
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Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

İhlas Haber Ajansı, Berkan Şen - Yerel
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Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandıSİNOP Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

SİNOP Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Sinop'ta Dr. Ahmet Örs Caddesi'nde Serdal K. yönetimindeki 55 H 7276 plakalı otomobil, ara sokakta Mete K.'nın kullandığı bir iş yerine ait 57 AAY 494 plakalı kurye motosikletiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Mete K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Sinop Atatürk Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen - Yerel

Otomobil, Sinop, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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