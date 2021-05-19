Sinop'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
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Sinop'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

Sinop'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Musa Karakaya idaresindeki 34 GY 0302 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Salar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş alana devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Hatice (44), Kevser (14) ve Fatma Karakaya (83) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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