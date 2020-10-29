Sinop?ta, motosikletli Cumhuriyet korteji

SİNOP'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü dolayısıyla kortej gerçekleştirildi.

SİNOP'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü dolayısıyla kortej gerçekleştirildi. Korteje katılan motosiklet tutkunları kenti turladı.Sinop Valiliği ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej düzenlendi. Eski otogar mevkiinden başlayan kortej, İskele Meydanı'nda sona erdi. Korteje katılan motosiklet tutkunları kenti turladı. Kortej, vatandaşlardan ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN