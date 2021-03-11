Sinop'ta koyunları susuz kalan besiciye belediye ekipleri tankerle su ulaştırdı
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Sinop'ta koyunları susuz kalan besiciye belediye ekipleri tankerle su ulaştırdı

11.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:54
Sinop'ta koyunları susuz kalan besiciye belediye ekipleri tankerle su ulaştırdı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki yaylada kuyulardan su sağlayan motorların arızalanması sonucu koyunları susuz kalan besiciye, belediye ekipleri tankerle su götürdü.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki yaylada kuyulardan su sağlayan motorların arızalanması sonucu koyunları susuz kalan besiciye, belediye ekipleri tankerle su götürdü.

Boyabat ilçesinde besicilik yapan Ramazan Kızılgün'ün, Karaçomak Yaylası'ndaki evine su sağlayan kuyulardaki motorların arıza yapması üzerine koyunları susuz kaldı.

Belediye yetkililerine ulaşarak yardım talep eden Kızılgün'ün isteği üzerine Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, itfaiye ekiplerine talimat vererek mağduriyetin ivedilikle giderilmesini istedi.

Çakıcı'nın talimatı üzerine harekete geçen ekipler, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki yaylaya tankerle su götürerek Kızılgün ve hayvanlarının su ihtiyacını karşıladı.

Kızılgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye ekiplerine yardımlarından ötürü teşekkür ettiğini söyledi.

Geçici de olsa suya kavuştuklarını anlatan Kızılgün, "Köyümüzün su deposuna su basan kuyulardaki motorun arıza yapması üzerine 1,5 aydır susuzluk çekiyoruz. Motorlar 10 yıllık. Yenilenmediği için sık sık arıza oluyor. İnşallah motorların yenilenmesi ya da tamir edilerek çalışır duruma gelmesiyle kesin çözüme kavuşuruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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