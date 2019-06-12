Sinop'ta kaza: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sinop'tan Kastamonu yönüne giden 22 yaşındaki Muhammed Kadiroğluyönetimindeki 39 NJ 194 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Seyfi Yıldırım yönetimindeki bir kargo şirketine ait 05 LD 319 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İKİ ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Kastamonu Üniversitesi öğrencisi oldukları belirtilen otomobil sürücüsü Muhammed Kadiroğlu ile yanındaki 21 yaşındaki Filiz Polat'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kamyonet sürücüsü Seyfi Yıldırım ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

AFAD ve itfaiye ekiplerince hurdaya dönen otomobilden çıkartılan Kadiroğlu ve Polat'ın cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA