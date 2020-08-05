SİNOP Fren yerine gaza basınca otomobiliyle eczaneye girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SİNOP Fren yerine gaza basınca otomobiliyle eczaneye girdi

Fren yerine gaza basınca otomobiliyle eczaneye girdiSİNOP'ta, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu lüks otomobil, eczaneye girdi.

05.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:06

Fren yerine gaza basınca otomobiliyle eczaneye girdi

SİNOP'ta, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu lüks otomobil, eczaneye girdi. 2 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Korucuk Mahallesi, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Cemal D., 34 YB 0001 plakalı otomobili ile eczane önüne doğru yaklaştı. İddiaya göre, park etmek istediği sırada fren yerine gaza basınca araç eczanenin kapısından içeri girdi. Kazada iş yerinin kapısı ve camları kırılırken, çarpmanın etkisiyle eczanede bulunan çalışanlar, panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilin içinden kendi çabalarıyla çıkmaya çalışan fakat çıkamayan yaralı sürücü ve yanındaki eşini araçtan çıkardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından, sürücü ve eşi, yakındaki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Otomobilin eczaneye girme anı, iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; düşük hızda ilerleyen otomobilin aniden hızlanıp, kapı ve camını kırdığı eczaneye girdiği, içerde bulunanların da panik yaşayıp, kaçmaya çalıştığı görülüyor.

SİNOP Fren yerine gaza basınca otomobiliyle eczaneye girdi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı Güncel
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı 3. Sayfa
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi Güncel
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı Ekonomi
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı 3. Sayfa
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Güncel
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Kilisede ayin yapan papazın Beyrut'taki korkunç patlamadan kaçış anı saniye saniye görüntülendi
Kilisede ayin yapan papazın Beyrut'taki korkunç patlamadan kaçış anı saniye saniye görüntülendi
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Son Dakika: Kurban Bayramı tatilinin trafik kazaları bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Kurban Bayramı tatilinin trafik kazaları bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti
Ryan Donk, Galatasaray'ın yaptığı teklifi yetersiz buldu ve yönetimden zam talep etti
Ryan Donk, Galatasaray'ın yaptığı teklifi yetersiz buldu ve yönetimden zam talep etti
Beyrut'ta atom bombasını andıran patlamanın basıncı amatör kameramanı yuttu
Beyrut'ta atom bombasını andıran patlamanın basıncı amatör kameramanı yuttu
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Son Dakika: Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika: Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Bursa'da iki genç arasında paylaşılamayan sevgili yüzünden kan aktı
Bursa'da iki genç arasında paylaşılamayan sevgili yüzünden kan aktı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Seda Sayan Sezen Aksu Barış Manço Gonca Vuslateri
Spor Okan Buruk Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Deprem Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: SİNOP Fren yerine gaza basınca otomobiliyle eczaneye girdi - Sinop
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 11:33:14. #1.14#
title